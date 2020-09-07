Экс-руководителю аэропорта "Борисполь" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Бывшему руководителю государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” и начальнику службы арендных отношений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее более 16,5 млн гривен убытков предприятию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” (далее — ГП “МА „Борисполь“) и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, причинившее более 16,5 млн гривен убытков предприятию”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение 2014-2019 годов служебные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности.
“Однако следствием установлено, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре. Несмотря на это, в нарушение действующего законодательства, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что после того, как в 2019 году государственное предприятие получило рекомендации об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления служащие “МА “Борисполь” прекратили заключения незаконных договоров.
“Сейчас сумма ущерба, нанесенного только от реализации двух таких договоров, составляет более 16,5 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия бывшего руководителя государственного предприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (“Злоупотребление властью или служебным положением”).
Напомним, СБУ разоблачила хищение 37 млн на реконструкции аэропорта “Борисполь”.