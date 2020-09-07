Екскерівнику аеропорту "Бориспіль" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Колишньому керівнику державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та начальнику служби орендних відносин повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (далі — ДП “МА „Бориспіль“) та начальнику служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що протягом 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності.
“Проте слідством встановлено, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. Попри це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що лише після того, як у 2019 році державне підприємство отримало рекомендації про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення, службовці “МА “Бориспіль” припинили укладання незаконних договорів.
“Наразі сума збитків, завданих лише від реалізації двох таких договорів, сягає понад 16,5 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії колишнього керівника державного підприємства та начальника служби кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем”).
Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання 37 млн на реконструкції аеропорту “Бориспіль”.