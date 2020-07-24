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СБУ викрила розкрадання 37 млн на реконструкції аеропорту "Бориспіль"

СБУ викрила розкрадання 37 млн на реконструкції аеропорту "Бориспіль"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. СБУ задокументувала розкрадання десятків мільйонів гривень під час реконструкції міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.

Так, в межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження. У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 мільйони гривень, законність походження яких не підтверджено.

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“Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Як повідомляв УНН, посадовця Укрзалізниці судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень.

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