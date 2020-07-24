СБУ викрила розкрадання 37 млн на реконструкції аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. СБУ задокументувала розкрадання десятків мільйонів гривень під час реконструкції міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Так, в межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження. У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 мільйони гривень, законність походження яких не підтверджено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкрадання на будівництві Подільського мосту: у фігурантів провели 17 обшуків
“Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Як повідомляв УНН, посадовця Укрзалізниці судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень.