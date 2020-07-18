Розкрадання на будівництві Подільського мосту: у фігурантів провели 17 обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Слідчі провели 17 обшуків у фігурантів кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час будівництва столичного Подільського мосту. Були знайдені документи, які можуть підтвердити причетність осіб до злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зазначається, що досудове розслідування почалося у травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби України. Встановлено, що службові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств протягом 2019-2020 років уклали угоди з 6 фірмами на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Кошти були перераховані субпідрядним організаціям, однак роботи фактично не проводилися. А частину цих коштів виведено в тіньовий обіг.
За інформацію Нацполіції, увечері 17 липня в рамках проведення досудового розслідування у ймовірного організатора та виконавців схеми провели 17 санкціонованих обшуків.
“Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, яка може підтверджувати причетність фігурантів до вчинення злочину. Речові докази будуть направленні на проведення відповідних експертиз”, — додали в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 ККУ. За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн грн. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину
Нагадаємо, на Подільсько-Воскресенському мосту вже почали встановлювати ванти на арковій конструкцію мосту. Це потрібно для стабілізації та міцності споруди.