Хищения на строительстве Подольского моста: у фигурантов провели 17 обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Следователи провели 17 обысков у фигурантов уголовного производства относительно хищений бюджетных средств при строительстве столичного Подольского моста. Были найдены документы, которые могут подтвердить причастность лиц к преступлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что досудебное расследование началось в мае 2019-го на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины. Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий в течение 2019-2020 годов заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. А часть этих средств выведено в теневой оборот.
По информации Нацполиции, вечером 17 июля в рамках проведения досудебного расследования у предполагаемого организатора и исполнителей схемы провели 17 санкционированных обысков.
"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", - добавили в сообщении.
Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УКУ. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Напомним, на Подольско-Воскресенском мосту уже начали устанавливать ванты на арочной конструкции моста. Это нужно для стабилизации и прочности сооружения.