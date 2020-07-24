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СБУ раскрыла хищение 37 млн на реконструкции аэропорта "Борисполь"

СБУ раскрыла хищение 37 млн на реконструкции аэропорта "Борисполь"

Киев  •  УНН

 • 24219 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. СБУ задокументировала хищение десятков миллионов гривен при реконструкции международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 год стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Так, в рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства. В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тыс. долларов и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждена.

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“Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщал УНН, должностное лицо Укрзализныци будут судить из-за недостатка путей на более полмиллиона гривен.

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