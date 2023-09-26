Экс-руководитель Киевводоканала получил подозрение за многомиллионную растрату
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывшему руководителю ЧАО «АК «Киевводоканал» по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах сообщено о подозрении, сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в марте 2022 года по инициативе экс-чиновника, а также директоров двух департаментов КГГА, распоряжением КГГА принято решение о передислокации плавучей насосной станции, находящейся на балансе ЧАО «АК «Киевводоканал» для обеспечения населения столицы питьевой водой.
При этом экс-руководитель «АК Водоканал» был осведомлен, что станция не подлежит эксплуатации по целевому назначению из-за своего технического состояния, указали в прокуратуре.
Несмотря на это, как отмечается, из резервного фонда бюджета города Киева на работы по ее передислокации было потрачено 64 млн грн, что составляет 90% от общей стоимости запланированных работ.
Работы по передислокации плавучей насосной станции в настоящее время так и не выполнены, а денежные средства из резервного фонда бюджета города Киева потрачены безосновательно, сообщили в прокуратуре.
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