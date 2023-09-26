Екскерівник Київводоканалу отримав підозру за багатомільйонну розтрату

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За даними слідства, у березні 2022 року за ініціативи експосадовця, а також директорів двох департаментів КМДА, розпорядженням КМДА ухвалено рішення про передислокацію плавучої насосної станції, яка перебуває на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал» для забезпечення населення столиці питною водою.

При цьому екскерівник «АК Водоканал» був обізнаний, що станція не підлягає експлуатації за цільовим призначенням через свій технічний стан, вказали у прокуратурі.

Попри це, як зазначається, з резервного фонду бюджету міста Києва на роботи з її передислокації було витрачено 64 млн грн, що становить 90 % від загальної вартості запланованих робіт.

Роботи з передислокації плавучої насосної станції на теперішній час так і не виконано, а грошові кошти з резервного фонду бюджету міста Києва витрачено безпідставно, повідомили у прокуратурі.

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