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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-главу АРМА подозревают в злоупотреблении властью и растрате более 426 миллионов

Экс-главу АРМА подозревают в злоупотреблении властью и растрате более 426 миллионов

Киев • УНН

 • 94741 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн бывшему главе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, информирует УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Антоне Янчуке.

Детали 

Следствие установило, что должностные лица АРМА, в сговоре с представителями ГП «СЕТАМ», частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку ДП «СЕТАМ» имущества, арестованного в в пределах уголовных дел и переданных в управление АРМА.

Цитата

«Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следственного судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, как указано, имущество оценивала компания-участник схемы по существенно заниженной стоимости. По ней имущество выставлялось на электронные торги, организованные ГП «СЕТАМ». В свою очередь, как сообщается, представители госпредприятия, участники-заговора, организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

НАБУ и САП, как отмечается, получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов такой противоправной деятельности в течение 2019 года. А именно:

  • продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», - реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
  • продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;
  • продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;
  • продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

С целью предотвращения дальнейшей реализации преступления НАБУ и САП инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок.

Дополнение 

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии "Голос" на сумму свыше 1 млн грн.

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