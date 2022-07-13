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Ексголову АРМА підозрюють у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів

Ексголову АРМА підозрюють у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів

Київ • УНН

 • 94742 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, інформує УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Антона Янчука.

Деталі

Слідство встановило, що посадовці АРМА, у змові з представниками ДП «СЕТАМ», приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП «СЕТАМ» майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління АРМА.

Цитата

«Схема діяла у такий спосіб: арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА, в свою чергу, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість», - ідеться в повідомленні.

У подальшому, як вказано, майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП «СЕТАМ». Своєю чергою, як повідомляється, представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.

НАБУ та САП, як зазначається, здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:

  • продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», - реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
  • продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
  • продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
  • продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

Доповнення 

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на суму понад 1 млн грн.

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