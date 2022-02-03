Підозрюють розтрату 1 млн грн: ДБР відкрило справу проти керівництва партії "Голос"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на суму понад 1 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
Деталі
Під час аналізу звітності партії "Голос" працівники НАЗК виявили, що договори з надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів, які уклали керівництво політсили, мають ознаки фіктивності. Щодо цього склали відповідний акт.
Під час досудового розслідування перевіряють обставини можливої розтрати грошей керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах.
Кримінальне провадження відкрито за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України).
Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Додамо
У межах кримінального провадження допитали свідків, зокрема народну депутатку від партії "Голос" Кіру Рудик.
"Коротко про допит: звичайна вистава... На наші логічні питання відповідей нема. В чому предмет справи? Чому грунтуються на відкритих даних, якщо "Голос" та НАЗК сперечаються у судовому порядку? Чому саме зараз, хоча справі з НАЗК вже майже два роки? У відповідь — нічого", — написала Рудик у Facebook.
Нагадаємо
Минулого року НАЗК зупинило державне фінансування парламентської партії "Голос" через порушення у їхньому звіті: не було підтверджено договори на майже 1,1 млн грн, зокрема, на закупівлю медіа-моніторингу, пошуку інформації та соціологічних досліджень.