Экс-чемпион мира в шести весовых категориях анонсировал возобновление боксерской карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил, что строит планы по возобновлению профессиональной боксерской карьеры, передает УНН со ссылкой на Boxing Scene.
“Я нанял небольшую команду, которая следит за состоянием моих мышц и сухожилий. Следующий этап — полноценный боксерский лагерь. Через 2-3 этапа я буду спарринговать с боксерами мирового уровня. Ближе к сентябрю собираюсь на регулярной основе проводить по 12 раундов спарринга. А именно возвращение на ринг запланировано на 2021-й год. Это если я не передумаю, конечно”, — заявил Де Ла Хойя.
Также Оскар отметил, что хочет готовиться к возобновлению карьеры только под руководством Флойда Мейвезера-старшего.
“Это единственный человек, который может заставить меня подняться в 5 утра. Это тренер, который сможет нажать на нужные кнопки и заставить меня трудно, но при этом с умом работать”, — добавил наставник.
Отметим, что Де Ла Хойя свой последний поединок провел в 2008 году, а официально завершил карьеру в 2009-м. Всего в его активе 45 боев, 39 побед (30 — нокаутом) и 6 поражений.