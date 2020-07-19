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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12092 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100150 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105029 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109846 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130079 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101857 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104378 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях анонсировал возобновление боксерской карьеры

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях анонсировал возобновление боксерской карьеры

Киев  •  УНН

 • 11655 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил, что строит планы по возобновлению профессиональной боксерской карьеры, передает УНН со ссылкой на Boxing Scene.

“Я нанял небольшую команду, которая следит за состоянием моих мышц и сухожилий. Следующий этап — полноценный боксерский лагерь. Через 2-3 этапа я буду спарринговать с боксерами мирового уровня. Ближе к сентябрю собираюсь на регулярной основе проводить по 12 раундов спарринга. А именно возвращение на ринг запланировано на 2021-й год. Это если я не передумаю, конечно”, — заявил Де Ла Хойя.

Также Оскар отметил, что хочет готовиться к возобновлению карьеры только под руководством Флойда Мейвезера-старшего.

“Это единственный человек, который может заставить меня подняться в 5 утра. Это тренер, который сможет нажать на нужные кнопки и заставить меня трудно, но при этом с умом работать”, — добавил наставник.

Отметим, что Де Ла Хойя свой последний поединок провел в 2008 году, а официально завершил карьеру в 2009-м. Всего в его активе 45 боев, 39 побед (30 — нокаутом) и 6 поражений.

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