Ексчемпіон світу у шести вагових категоріях анонсував відновлення боксерської кар'єри

“Я найняв невелику команду, яка стежить за станом моїх м’язів і сухожилля. Наступний етап — повноцінний боксерський табір. Ще через 2-3 етапи я буду спарингувати з боксерами світового рівня. Ближче до вересня збираюся на регулярній основі проводити по 12 раундів спарингу. А саме повернення на ринг заплановано на 2021-й рік. Це якщо я не передумаю, звичайно”, — заявив Де Ла Хойя.

Також Оскар зазначив, що хоче готуватися до відновлення кар’єри тільки під керівництвом Флойда Мейвезера-старшого.

“Це єдина людина, яка може змусити мене піднятися в 5 ранку. Це тренер, який зможе натиснути на потрібні кнопки і змусити мене важко, але при цьому з розумом працювати”, — додав наставник.

Зазначимо, що Де Ла Хойя свій останній поєдинок провів у 2008-му році, а офіційно завершив кар’єру у 2009-му. Всього в його активі 45 боїв, 39 перемог (30 — нокаутом) і 6 поразок.