Майкл Коэн даст показания в Спецкомитете Конгресса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса 8 февраля. Как заявил председатель спецкомитета демократ Адам Шифф, слушания пройдут в закрытом режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Хочу поблагодарить Майкла Коэна за согласие выступить добровольно перед комитетом 8 февраля", - отметил он.
"Мы продолжим работать с Коэном и правоохранителями, чтобы защитить его вместе с семьей", - заявил Шифф.
23 января Коэн через своих представителей заявил, что отложил на неопределенный срок запланированное на 7 февраля выступление на открытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.
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Адвокаты Коэна уточнили, что их клиент обеспокоен "угрозами в отношении его семьи со стороны президента Трампа".
Коэн в декабре 2018 года был приговорен судом в Нью-Йорке к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.
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Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Сам президент неоднократно заявлял об обратном.
Как сообщал УНН, Роджер Стоун, давний друг и советник президента США Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что он рассмотрит возможность сотрудничества с спецпрокуроры Робертом Мюллером, расследующей вмешательства России на выборах 2016 года, и обсудит свои разговоры с президентом США.
Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касается предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, близко к завершению.