Майкл Коен дасть свідчення в Спецкомітету Конгресу

“Хочу подякувати Майклу Коену за згоду виступити добровільно перед комітетом 8 лютого”, — зазначив він.

“Ми продовжимо працювати з Коеном і правоохоронцями, щоб захистити його разом з сім’єю”, — заявив Шифф.

23 січня Коен через своїх представників заявив, що відклав на невизначений термін заплановане на 7 лютого виступ на відкритих слуханнях в комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США.

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Адвокати Коена уточнили, що їх клієнт стурбований “погрозами стосовно його сім’ї з боку президента Трампа”.

Як інформував УНН, у грудні 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

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Коен, який почне відбувати свій тюремний термін в березні, стверджував, що Трамп особисто розпорядився про виплати і при цьому усвідомлював незаконність своїх дій. Сам президент неодноразово заявляв про зворотне.

Як повідомляв УНН, Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив у неділю, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США.

Нагадаємо, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, що стосується передбачуваних спроб втручання Росії в президентські вибори в США, близьке до завершення.