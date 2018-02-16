Экс-украинка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию определились обладатели наград, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На высшую ступень пьедестала почета поднялась немецкая пара в составе экс-Украинской Елены Савченко и Бруно Массо, которые в сумме короткой и произвольной программ набрали 235,90 балла.
Серебряная награда досталось чемпионам мира из Китая Сун Венцзинь и Хан Кона с оценкой в 235,47, которые лидировали после короткой программы. “Бронза” в активе канадцев Меган Дюгамель и Эрика Редфорда (230,15), которые в прошлом дважды выигрывали мировой чемпионат.
Заметим, что Савченко является уроженкой Украины (Обухов), но в 2005 году получила немецкое гражданство.
Добавим также, 34-летняя Савченко за свою карьеру выиграла 5 золотых медалей чемпионата мира, 4 награды высшей пробы чемпионата Европы и две “бронзы” на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.