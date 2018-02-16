Екс-українка виборола золоту медаль на Олімпійських іграх у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Пхьончхані (Південна Корея) у змаганнях спортивних пар у фігурному катанні визначились володарі нагород, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
На найвищий щабель п’єдесталу пошани здійнялася німецька пара у складі екс-українки Олени Савченко і Бруно Массо, які у сумі короткої та довільної програм набрали 235,90 бали.
Срібна нагорода дісталося чемпіонам світу з Китаю Сун Венцзінь і Хан Кона з оцінкою в 235,47, які лідирували після короткої програми. “Бронза” в активі канадців Меган Дюгамель і Еріка Редфорда (230,15), які в минулому двічі вигравали світовий чемпіонат.
Зауважимо, що Савченко є уродженкою України (Обухів), але в 2005 році отримала німецьке громадянство.
Додамо також, 34-річна Савченко за свою кар’єру вигравала 5 золотих медалей чемпіонату світу, 4 нагороди найвищого ґатунку чемпіонату Європи та дві “бронзи” на Олімпіадах у Ванкувері і Сочі.