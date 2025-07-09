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Экс-тренер "Реала" Карло Анчелотти приговорен к году тюрьмы за налоговое мошенничество

Киев • УНН

 • 153 просмотра

Карло Анчелотти, тренер сборной Бразилии и экс-наставник "Реала", приговорен к 12 месяцам тюрьмы за налоговое мошенничество в 2014 году. Он был оправдан по эпизоду 2015 года.

Экс-тренер "Реала" Карло Анчелотти приговорен к году тюрьмы за налоговое мошенничество

Тренер сборной Бразилии и бывший наставник "Реала" Карло Анчелотти приговорен к 12 месяцам тюрьмы за налоговое мошенничество, совершенное в 2014 году во время его работы в мадридском клубе. По еще одному эпизоду 2015 года тренер был оправдан. Об этом пишет УНН со ссылкой на EFE.

Карло Анчелотти приговорен к одному году лишения свободы 

- сообщило агентство.

Тренер сборной Бразилии был приговорен к 12 месяцам заключения после того, как его признали виновным в налоговом мошенничестве в 2014 году, во время одного из его сроков на посту тренера мадридского "Реала". В том же процессе он был оправдан по еще одному возможному налоговому правонарушению, совершенному в 2015 году.

Ранее УНН писал, что мадридский "Реал" официально объявил о завершении работы на посту главного тренера Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии. Новый тренер "галактикос" Хаби Алонсо возглавит команду с июня и будет готовиться к Клубному чемпионату мира, который стартует с 18 июня в США.

Алена Уткина

Алена Уткина

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