Экс-тренер "Реала" Карло Анчелотти приговорен к году тюрьмы за налоговое мошенничество

Тренер сборной Бразилии и бывший наставник "Реала" Карло Анчелотти приговорен к 12 месяцам тюрьмы за налоговое мошенничество, совершенное в 2014 году во время его работы в мадридском клубе. По еще одному эпизоду 2015 года тренер был оправдан. Об этом пишет УНН со ссылкой на EFE.

Карло Анчелотти приговорен к одному году лишения свободы - сообщило агентство.

Тренер сборной Бразилии был приговорен к 12 месяцам заключения после того, как его признали виновным в налоговом мошенничестве в 2014 году, во время одного из его сроков на посту тренера мадридского "Реала". В том же процессе он был оправдан по еще одному возможному налоговому правонарушению, совершенному в 2015 году.

Ранее УНН писал, что мадридский "Реал" официально объявил о завершении работы на посту главного тренера Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии. Новый тренер "галактикос" Хаби Алонсо возглавит команду с июня и будет готовиться к Клубному чемпионату мира, который стартует с 18 июня в США.