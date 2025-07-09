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Екстренера “Реала” Карло Анчелотті засудили до року ув'язнення за податкове шахрайство

Київ • УНН

 • 373 перегляди

Карло Анчелотті, тренер збірної Бразилії та екснаставник "Реала", засуджений до 12 місяців в'язниці за податкове шахрайство у 2014 році. Його виправдали за епізод 2015 року.

Екстренера “Реала” Карло Анчелотті засудили до року ув'язнення за податкове шахрайство

Тренера збірної Бразилії та екснаставника "Реала" Карло Анчелотті засуджено до 12 місяців в'язниці за податкове шахрайство, скоєне у 2014 році під час його роботи в мадридському клубі. За ще одним епізодом 2015 року тренера виправдали. Про це пише УНН із посиланням на EFE.

Карло Анчелотті засуджено до одного року позбавлення волі 

- повідомило агенство.

Тренера збірної Бразилії засудили до 12 місяців ув'язнення після того, як його визнали винним у податковому шахрайстві у 2014 році, під час одного з його термінів на посаді тренера мадридського "Реала". У тому ж процесі його було виправдано за ще одне можливе податкове правопорушення, скоєне у 2015 році.

Раніше УНН писав, що мадридський "Реал" офіційно оголосив про завершення роботи на посаді головного тренера Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії. Новий тренер "галактікос" Хабі Алонсо очолить команду з червня і готуватиметься до Клубного чемпіонату світу, який стартує з 18 червня у США.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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