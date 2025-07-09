Екстренера “Реала” Карло Анчелотті засудили до року ув'язнення за податкове шахрайство

Тренера збірної Бразилії та екснаставника "Реала" Карло Анчелотті засуджено до 12 місяців в'язниці за податкове шахрайство, скоєне у 2014 році під час його роботи в мадридському клубі. За ще одним епізодом 2015 року тренера виправдали. Про це пише УНН із посиланням на EFE.

Карло Анчелотті засуджено до одного року позбавлення волі - повідомило агенство.

Тренера збірної Бразилії засудили до 12 місяців ув'язнення після того, як його визнали винним у податковому шахрайстві у 2014 році, під час одного з його термінів на посаді тренера мадридського "Реала". У тому ж процесі його було виправдано за ще одне можливе податкове правопорушення, скоєне у 2015 році.

Раніше УНН писав, що мадридський "Реал" офіційно оголосив про завершення роботи на посаді головного тренера Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії. Новий тренер "галактікос" Хабі Алонсо очолить команду з червня і готуватиметься до Клубного чемпіонату світу, який стартує з 18 червня у США.