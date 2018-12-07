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Экс-торнадовец Онищенко "пытал" себя сапогом

Киев • УНН

 • 12700 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Бывший командир роты спецподразделения "Торнадо" Руслан Онищенко избил себя в камере следственного изолятора кирзовым сапогом. Об этом говорится на видео Государственной уголовно-исполнительной службы, которое обнародовано в Facebook, передает УНН.

Экс-торнадовец Онищенко "пытал" себя сапогом

Конвоиры, как видно на видео, вместе с работником СИЗО пришли в камеру, где находится Руслан Онищенко, чтобы доставить его в суд. Однако после того, как сотрудник СИЗО зашел в камеру, экс-торнадовец взял кирзовый сапог и стал им бить себя по голове. При этом, по видео видно, что сотрудник изолятора стоял только на входе в камеру, а конвоиры вообще за ее пределами.

Отметим, что вчера защитник Онищенко распространил на своей странице в Facebook информацию, что клиента пытались задушить в колонии.

Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Отметим, заключенные бывшие сотрудники роты "Торнадо" при пособничестве работников "Киевского следственного изолятора" совершившили тяжкие и особо тяжкое преступления.

Действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.

Кроме того, экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и экс-бойцам указанной роты также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 УК Украины (приготовление к бегству из-под стражи).

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