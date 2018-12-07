Екс-торнадівець Онищенко “катував” себе чоботом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Колишній командир роти спецпідрозділу “Торнадо” Руслан Онищенко побив себе в камері слідчого ізолятора кирзовим чоботом. Про це йдеться на відео Державної кримінально-виконавчої служби, яке оприлюднене у Facebook, передає УНН.
Конвоїри, як ідеться на відео, разом із працівником СІЗО прийшли до камери, де перебуває Руслан Онищенко, щоб доставити його на судове засідання. Проте після того, як співробітник СІЗО зайшов до камери, екс-торнадівець взяв кірзовий чобіт і почав ним бити себе по голові. При цьому, на відео видно, що співробітник ізолятора стояв тільки на вході в камеру, а конвоїри взагалі за її межами.
Зазначимо, що вчора захисник Онищенка поширив на своїй сторінці у Facebook інформацію, що його клієнта намагалися задушити у колонії.
Як повідомляв УНН, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Зазначимо, ув’язнені колишні співробітники роти “Торнадо” за пособництва працівників “Київського слідчого ізолятор” вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини.
Дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.
Крім того, екс-командиру роти “Торнадо”, який є організатором вчинення злочинів, та екс-бійцям вкзаної роти також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 КК України (готування до втечі з-під варти).