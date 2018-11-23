Теннисист из топ-30 мира получил пожизненную дисквалификацию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93986 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105183 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140509 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137868 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133021 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126744 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165608 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисист из топ-30 мира получил пожизненную дисквалификацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Двое итальянских теннисистов получили суровые наказания за участия в договорных баталиях, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Даниэле Браччиали обвиняют в договорном матче на турнире ATP-500 в Барселоне в 2011 году. Итальянца оштрафовали на 250 тыс. долл. Потито Стараче также играл договорные матчи на этом турнире. Он должен выплатить 100 тыс. штрафа. Кроме того, Браччиали дисквалифицировали пожизненно, а Стараче на 10 лет.

Издание отметило, что вина обоих игроков доказали специалисты организации, занимающиеся выявлением мошенничества в теннисе (“Tennis Integrity Unit”).

Примечательно, что в 2015 году федерация тенниса Италии уже дисквалифицировала Браччиали и Стараче, но позже отменила пожизненное отстранение.

Отметим, что Браччиали в 2007 году поднимался на 27 строчку рейтинга АТР — лучший в карьере.

Украинские Национальные Новости

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