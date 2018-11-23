Теннисист из топ-30 мира получил пожизненную дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Двое итальянских теннисистов получили суровые наказания за участия в договорных баталиях, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Даниэле Браччиали обвиняют в договорном матче на турнире ATP-500 в Барселоне в 2011 году. Итальянца оштрафовали на 250 тыс. долл. Потито Стараче также играл договорные матчи на этом турнире. Он должен выплатить 100 тыс. штрафа. Кроме того, Браччиали дисквалифицировали пожизненно, а Стараче на 10 лет.
Издание отметило, что вина обоих игроков доказали специалисты организации, занимающиеся выявлением мошенничества в теннисе (“Tennis Integrity Unit”).
Примечательно, что в 2015 году федерация тенниса Италии уже дисквалифицировала Браччиали и Стараче, но позже отменила пожизненное отстранение.
Отметим, что Браччиали в 2007 году поднимался на 27 строчку рейтинга АТР — лучший в карьере.