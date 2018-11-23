Тенісист з топ-30 світу отримав довічну дискваліфікацію

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Двоє італійських тенісистів отримали сурові покарання через участь в договірних баталіях, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Даніеле Браччіалі звинувачують у договірному матчі на турнірі ATP-500 в Барселоні в 2011 році. Італійця оштрафували на 250 тис. дол. Потіто Стараче також грав договірні матчі на цьому турнірі. Він повинен виплатити 100 тис. штрафу. Крім того, Браччіалі дискваліфікували по життєво, а Стараче на 10 років.

Видання зазначило, що вину обох гравців довели фахівці організації, які займаються виявленням шахрайства в тенісі (“Tennis Integrity Unit”).

Примітно, що у 2015 році федерація тенісу Італії вже дискваліфікувала Браччіале і Стараче, але пізніше скасувала довічне відсторонення.

Відзначимо, що Браччіалі у 2007 році підіймався на 27 рядок рейтингу АТР — кращий у кар’єрі.

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