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Экс-судье сообщили о подозрении за незаконные решения по "Автомайдану"

Экс-судье сообщили о подозрении за незаконные решения по "Автомайдану"

Киев  •  УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывшей судье Днепровского районного суда Киева сообщили о подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения против активистов "Автомайдана". Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований ГПУ в Facebook, передает УНН.

"Собрано доказательства и 16.11.2018 сообщено о подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения бывшей судье Днепровского районного суда г. Киев. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в Управлении.

Также, по данным прокуратуры, завершено следствие в двух производствах в отношении трех бывших милиционеров подразделений "Беркут".

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В частности, как рассказали в прокуратуре, 19 января 2014 года два бывших сотрудника подразделения "Беркут" ГУ МВДУ во Львовской области нанесли телесные повреждения участникам движения "Автомайдан" на ул. Богатырской в ​​г. Киеве и повредили автомобиль.

Этим экс-бойцам "Беркута" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, собрано достаточно доказательств совершения милиционером ПМОП "Беркут" подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве 30.11.2013 года ряда противоправных действий в отношении митингующих.

В этом же производстве объявлен в розыск еще один бывший имилиционер этого же подразделения - подозреваемый в совершении указанных преступлений, материалы к нему выделены, производство остановлено.

После завершения ознакомления стороной защиты с материалами производств, обвинительные акты будут направлены в суд.

Напомним, в октябре ГПУ направила в суд дело в отношении двух судей за решение по "Автомайдану" в 2014 году.

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