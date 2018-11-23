Екс-судді повідомили про підозру за незаконні рішення щодо "Автомайдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній судді Дніпровського районного суду Києва повідомили про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення проти активістів "Автомайдану". Про це йдеться у повідомленні Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.
“Зібрано докази та 16.11.2018 повідомлено про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення колишній судді Дніпровського районного суду м. Києва. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України. Досудове розслідування триває”, — повідомили в Управлінні.
Також, за даним прокуратури, завершено слідство у двох провадженнях стосовно трьох колишніх міліціонерів підрозділів “Беркут”.
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Зокрема, як розповіли у прокуратурі, 19 січня 2014 року два колишніх співробітники підрозділу “Беркут” ГУ МВСУ у Львівській області завдали тілесних ушкоджень учасникам руху “Автомайдан” на вул. Богатирській в м. Києві та пошкодили автомобіль.
Цим екс-бійцям "Беркуту" інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Крім того, зібрано достатньо доказів щодо вчинення міліціонером ПМОП “Беркут” підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві 30.11.2013 року низки протиправних дій відносно мітингувальників.
У цьому ж провадженні оголошено в розшук ще одного колишнього міліціонера цього ж підрозділу — підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів, матеріали щодо нього виділені, провадження зупинене.
Після завершення ознайомлення стороною захисту із матеріалами проваджень, обвинувальні акти буде скеровано до суду.
Нагадаємо, у жовтні ГПУ направила до суду справу щодо двох суддів за рішення щодо "Автомайдану" у 2014 році.