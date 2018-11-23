Екс-судді повідомили про підозру за незаконні рішення щодо "Автомайдану"

ukru
Ексклюзив
07:02 • 26828 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 187066 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 487880 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 473208 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 458738 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 458387 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 329047 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268005 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 525736 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178843 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 94048 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 84253 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 89835 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 81549 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 69642 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 26789 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 443160 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 525732 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 450224 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 399687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 172588 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 169429 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169851 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 164124 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167091 перегляди
Актуальне
Екс-судді повідомили про підозру за незаконні рішення щодо "Автомайдану"

Екс-судді повідомили про підозру за незаконні рішення щодо "Автомайдану"

Київ • УНН

 • 9382 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній судді Дніпровського районного суду Києва повідомили про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення проти активістів "Автомайдану". Про це йдеться у повідомленні Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.

“Зібрано докази та 16.11.2018 повідомлено про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення колишній судді Дніпровського районного суду м. Києва. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України. Досудове розслідування триває”, — повідомили в Управлінні.

Також, за даним прокуратури, завершено слідство у двох провадженнях стосовно трьох колишніх міліціонерів підрозділів “Беркут”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-беркутівця судитимуть за розгін Автомайдану у січні 2014 року

Зокрема, як розповіли у прокуратурі, 19 січня 2014 року два колишніх співробітники підрозділу “Беркут” ГУ МВСУ у Львівській області завдали тілесних ушкоджень учасникам руху “Автомайдан” на вул. Богатирській в м. Києві та пошкодили автомобіль.

Цим екс-бійцям "Беркуту" інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Крім того, зібрано достатньо доказів щодо вчинення міліціонером ПМОП “Беркут” підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві 30.11.2013 року низки протиправних дій відносно мітингувальників.

У цьому ж провадженні оголошено в розшук ще одного колишнього міліціонера цього ж підрозділу — підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів, матеріали щодо нього виділені, провадження зупинене.

Після завершення ознайомлення стороною захисту із матеріалами проваджень, обвинувальні акти буде скеровано до суду.

Нагадаємо, у жовтні ГПУ направила до суду справу щодо двох суддів за рішення щодо "Автомайдану" у 2014 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39