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Экс-сотрудников "Беркута" осудили за похищение людей

Экс-сотрудников "Беркута" осудили за похищение людей

Киев • УНН

 • 6190 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Организатора и участников организованной преступной группы, в состав которой входили сотрудники "Беркута" и "Грифона", осудили в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, 2 ноября 2013 года, бандиты совершили разбойное нападение на знакомого одного из членов преступной группы, который занимался валютно-обменными операциями. На него напали на ул. Ярославская, когда тот вышел из пункта обмена валют.

Злоумышленники избили мужчину и ослепили слезоточивым газом. Жертве связали руки и ноги, надели на лицо шапку и вывезли за кольцевую дорогу. Свое дерзкое преступление совершали под видом законного задержания.

Связанную жертву бандиты оставили в лесополосе вблизи с. Рай-Оленовка. У него забрали доллары США, евро и гривны в эквиваленте почти 350 тыс. грн. Отобрали мобильный телефон, ключи и другие ценные вещи.

Второй эпизод произошел через три недели. Злоумышленники инициировали дорожно-транспортное происшествие. Они въехали в автомобиль своей жертвы. Машину приобрели накануне специально для совершения преступления.

Когда из пострадавшего авто вышел мужчина, злоумышленники, представляясь сотрудниками милиции, положили его лицом на капот, на руки надели наручники. Заинтересованным прохожим предъявляли свои служебные удостоверения милиционеров. Бандиты затолкали мужчину в салон его машины и увезли в неизвестном направлении.

В машине пострадавший перевозил 1 млн. 150 тыс. грн, которые он взял у родителей жены на приобретение квартиры. Злоумышленники остановились на соседней улице. Забрали деньги, мобильный телефон, ключи и другие личные вещи и оставили жертву на заднем сиденье машины в наручниках.

Организатора и участников ОПГ суд признал виновными в совершении бандитизма, незаконного обращения с оружием, незаконного похищения человека, разбоя, незаконного завладения транспортным средством и злоупотребления властью.

Организатора преступной группы - 29-летнего харьковчанина, приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще двух участников ОПГ - 28 и 29-летних старших сержантов милиции (бывших сотрудников "Беркут" и "Грифон") - к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Четвертого члена вооруженной банды - 40-летнего мужчину - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинские Национальные Новости

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