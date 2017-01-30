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Екс-співробітників "Беркута" засудили за викрадення людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Організатора та учасників організованої злочинної групи, до складу якого входили співробітники "Беркута" та "Грифону", засудили на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Так, 2 листопада 2013 року, бандити скоїли розбійний напад на знайомого одного з членів злочинної групи, який займався валютно-обмінними операціями. На нього напали на вул.Ярославській, коли той вийшов з пункту обміну валют.

Зловмисники побили чоловіка та засліпили сльозогінним газом. Непритомній жертві зв’язали руки та ноги, наділи на обличчя шапку і вивезли за кільцеву дорогу. Свій зухвалий злочин вчиняли під виглядом законного затримання.

Зв’язану жертву бандити залишили у лісосмузі поблизу с. Рай-Оленівка. У нього забрали долари США, євро та гривні в еквіваленті майже 350 тис. грн. Відібрали мобільний телефон, ключі та інші цінні речі.

Другий епізод стався через три тижні. Зловмисники ініціювали дорожньо-транспортну пригоду. Вони в’їхали в автомобіль своєї жертви, який рухався вул. Кооперативою. Машину придбали напередодні, спеціально для скоєння злочину.

Коли із постраждалого авто вийшов чоловік, зловмисники, представляючись співробітниками міліції, поклали його обличчям на капот, на руки наділи кайданки. Зацікавленим перехожим пред’являли свої службові посвідчення міліціонерів. Бандити запхали чоловіка до салону його машини та повезли у невідомому напрямку.

В автівці потерпілий віз 1 млн. 150 тис. грн, які він взяв у батьків дружини на придбання квартири. Зловмисники зупинились на сусідній вулиці. Забрали гроші, мобільний телефон, ключі та інші особисті речі і залишили жертву на задньому сидінні машини в кайданках.

Організатора та учасників ОЗГ суд визнав винними у скоєнні бандитизму, незаконного поводження зі зброєю, незаконного викрадення людини, розбою, незаконного заволодіння транспортним засобом та зловживання владою .

Організатора злочинної групи — 29-річного харків’янина, засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще двох учасників ОЗГ — 28 та 29-річних старших сержантів міліції (колишніх співробітників БМОП “Беркут” та СБСМ “Грифон”) — до 10,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Четвертого члена озброєної банди — 40-річного чоловіка — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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