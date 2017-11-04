Экс-советник Трампа признался во встречах с руководством РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бывший советник избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж на заседании комитета палаты представителей по разведке подтвердил факт общения с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Отвечая на вопрос демократа из штата Калифорния Адама Шиффа, он признал, что контакт состоялся на конференции по случаю очередного выпуска в Российской экономической школе в Сколково в июле 2016 года.
К.Пейдж подтвердил эту информацию в пятницу вечером. По его словам, это было "не более, чем обмен приветствиями между людьми на публичном мероприятии".
Как отмечается, на заседании комитета палаты представителей в четверг было зачитано вслух электронное письмо К.Пейджа старшему советнику Д.Трампа, ныне министру юстиции США Джеффу Сешнсу, в котором он доложил о впечатлениях от своих встреч в Москве. Его содержание пока не разглашается.
В предыдущих интервью К.Пейдж утверждал, что общался в Москве только с учеными и "несколькими бизнесменами, которых я знаю более десяти лет".
Прошлогодняя поездка К.Пейджа в Москву привлекла повышенное внимание, поскольку он выступил на конференции с речью, которая в значительной мере перекликалась со взглядами на мировую политику российского президента Владимира Путина. Вскоре после поездки в Москву К.Пейдж покинул предвыборный штаб Д.Трампа. В декабре 2016 года, уже как частное лицо, он еще раз ездил в российскую столицу, по его словам, чтобы "встретиться с лидерами делового и интеллектуального мира".
Напомним, ранее в Вашингтоне утвердили первые обвинения по делу о российском вмешательстве.