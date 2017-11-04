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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40574 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 100346 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103297 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102808 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Экс-советник Трампа признался во встречах с руководством РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бывший советник избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж на заседании комитета палаты представителей по разведке подтвердил факт общения с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Отвечая на вопрос демократа из штата Калифорния Адама Шиффа, он признал, что контакт состоялся на конференции по случаю очередного выпуска в Российской экономической школе в Сколково в июле 2016 года.

К.Пейдж подтвердил эту информацию в пятницу вечером. По его словам, это было "не более, чем обмен приветствиями между людьми на публичном мероприятии".

Как отмечается, на заседании комитета палаты представителей в четверг было зачитано вслух электронное письмо К.Пейджа старшему советнику Д.Трампа, ныне министру юстиции США Джеффу Сешнсу, в котором он доложил о впечатлениях от своих встреч в Москве. Его содержание пока не разглашается.

В предыдущих интервью К.Пейдж утверждал, что общался в Москве только с учеными и "несколькими бизнесменами, которых я знаю более десяти лет".

Прошлогодняя поездка К.Пейджа в Москву привлекла повышенное внимание, поскольку он выступил на конференции с речью, которая в значительной мере перекликалась со взглядами на мировую политику российского президента Владимира Путина. Вскоре после поездки в Москву К.Пейдж покинул предвыборный штаб Д.Трампа. В декабре 2016 года, уже как частное лицо, он еще раз ездил в российскую столицу, по его словам, чтобы "встретиться с лидерами делового и интеллектуального мира".

Напомним, ранее в Вашингтоне утвердили первые обвинения по делу о российском вмешательстве.

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