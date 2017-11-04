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Екс-радник Трампа зізнався в зустрічах з керівництвом РФ

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Колишній радник виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа із зовнішньої політики Картер Пейдж на засіданні комітету палати представників з розвідки підтвердив факт спілкування з російським віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Відповідаючи на запитання демократа зі штату Каліфорнія Адама Шиффа, він визнав, що контакт відбувся на конференції з нагоди чергового випуску в Російській економічній школі в Сколкові в липні 2016 року.

К.Пейдж підтвердив цю інформацію в п'ятницю ввечері. За його словами, це було "не більше, ніж обмін привітаннями між людьми на публічному заході".

Як зазначається, на засіданні комітету палати представників у четвер було зачитано вголос електронного листа К.Пейджа старшому раднику Д.Трампа, нині міністру юстиції США Джефу Сешнсу, в якому він доповів про враження від своїх зустрічей у Москві. Його зміст наразі не розголошують.

У попередніх інтерв'ю К.Пейдж стверджував, що спілкувався в Москві лише з вченими і "кількома бізнесменами, яких я знаю більше десяти років".

Торішня поїздка К.Пейджа в Москву привернула підвищену увагу, оскільки він виступив на конференції з промовою, що значною мірою перегукувалася з поглядами на світову політику російського президента Володимира Путіна. Невдовзі після поїздки до Москви К.Пейдж покинув передвиборчий штаб Д.Трампа. У грудні 2016 року, вже як приватна особа, він ще раз їздив до російської столиці, за його словами, щоб "зустрітися з лідерами ділового та інтелектуального світу".

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні затвердили перші звинувачення у справі про російське втручання.

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