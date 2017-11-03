Экс-прокурору, которого подозревают в убийстве родителей, продолжили домашний арест

Следующее заседание дела о двойном убийстве состоится 9 ноября.

Как сообщал УНН, Игоря Чайку подозревают в убийстве его мачехи, адвоката Виты Шаблий и родного отца Вячеслава Чайки, бывшего руководителя ровенской милиции.

Инцидент произошел 1 апреля этого года в Дубно. Отец подозреваемого был ранен, а через несколько недель умер. Игорь Чайка несколько дней скрывался, но потом сдался в прокуратуру Ровенской области.

Экс-прокурор объяснил, что мотива убийства не было, а он защищался во время ссоры с отцом.