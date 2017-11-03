Экс-прокурору, которого подозревают в убийстве родителей, продолжили домашний арест
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Далее будет находиться под домашним арестом бывший прокурор Тернопольской области Игорь Чайка, которого подозревают в двойном убийстве. Такое решение принял сегодня Ровенский городской суд, сообщила пресс-секретарь Ровенского областной прокуратуры Людмила Суржук, передает УНН.
Следующее заседание дела о двойном убийстве состоится 9 ноября.
Как сообщал УНН, Игоря Чайку подозревают в убийстве его мачехи, адвоката Виты Шаблий и родного отца Вячеслава Чайки, бывшего руководителя ровенской милиции.
Инцидент произошел 1 апреля этого года в Дубно. Отец подозреваемого был ранен, а через несколько недель умер. Игорь Чайка несколько дней скрывался, но потом сдался в прокуратуру Ровенской области.
Экс-прокурор объяснил, что мотива убийства не было, а он защищался во время ссоры с отцом.