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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40620 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107818 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100357 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103306 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102971 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101763 просмотра

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Экс-прокурору, которого подозревают в убийстве родителей, продолжили домашний арест

Экс-прокурору, которого подозревают в убийстве родителей, продолжили домашний арест

Киев  •  УНН

 • 9187 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Далее будет находиться под домашним арестом бывший прокурор Тернопольской области Игорь Чайка, которого подозревают в двойном убийстве. Такое решение принял сегодня Ровенский городской суд, сообщила пресс-секретарь Ровенского областной прокуратуры Людмила Суржук, передает УНН.

Следующее заседание дела о двойном убийстве состоится 9 ноября.

Как сообщал УНН, Игоря Чайку подозревают в убийстве его мачехи, адвоката Виты Шаблий и родного отца Вячеслава Чайки, бывшего руководителя ровенской милиции.

Инцидент произошел 1 апреля этого года в Дубно. Отец подозреваемого был ранен, а через несколько недель умер. Игорь Чайка несколько дней скрывался, но потом сдался в прокуратуру Ровенской области.

Экс-прокурор объяснил, что мотива убийства не было, а он защищался во время ссоры с отцом.

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