Екс-прокурору, якого підозрюють у вбивстві батьків, продовжили домашній арешт
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Далі перебуватиме під домашнім арештом колишній прокурор Тернопільської області Ігор Чайка, якого підозрюють у подвійному вбивстві на Рівненщині. Таке рішення ухвалив сьогодні Рівненський міський суд, повідомила прес-секретар Рівненської обласної прокуратури Людмила Суржук, передає УНН.
Наступне засідання справи про подвійне вбивство відбудеться 9 листопада.
Як повідомляв УНН, Ігоря Чайку підозрюють у вбивстві його мачухи, адвоката Віти Шаблій та рідного батька В’ячеслава Чайки, колишнього керівника рівненської міліції.
Інцидент стався 1 квітня цього року в Дубно. Батько підозрюваного був поранений, а за кілька тижнів помер. Ігор Чайка кілька днів переховувався, але потім здався в прокуратуру Рівненської області.
Пояснив, що мотиву вбивства не мав, а захищався під час сварки з батьком.