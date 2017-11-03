Екс-прокурору, якого підозрюють у вбивстві батьків, продовжили домашній арешт

Наступне засідання справи про подвійне вбивство відбудеться 9 листопада.

Як повідомляв УНН, Ігоря Чайку підозрюють у вбивстві його мачухи, адвоката Віти Шаблій та рідного батька В’ячеслава Чайки, колишнього керівника рівненської міліції.

Інцидент стався 1 квітня цього року в Дубно. Батько підозрюваного був поранений, а за кілька тижнів помер. Ігор Чайка кілька днів переховувався, але потім здався в прокуратуру Рівненської області.

Пояснив, що мотиву вбивства не мав, а захищався під час сварки з батьком.