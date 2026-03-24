Экс-прокурора ГПУ будут судить за ущерб бюджету на 641 млн гривен - САП
Киев • УНН
САП завершила расследование в отношении бывшего должностного лица ГПУ за пособничество в злоупотреблениях ГФС. Из-за его действий бюджет потерял налоговые взыскания и штрафы.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Подозреваемый был разоблачен в содействии одному из руководителей Государственной фискальной службы в злоупотреблениях, которые привели к многомиллионным убыткам бюджета. Следствие установило, что субъект хозяйствования обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов.
Первый заместитель Председателя ГФС, в обязанности которого входило подписание решений по результатам рассмотрения жалоб, в интересах субъекта хозяйствования и при пособничестве подозреваемого не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В последний день срока рассмотрения жалобы прокурор истребовал все материалы проверки жалобщика, что позволило топ-чиновнику фискального органа не принимать решение из-за отсутствия документов
В результате жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет потерял возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн гривен.
Бывшему прокурору объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27 (виды соучастников в преступлении);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным
положением).
Санкция последней статьи предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
