Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
23 марта, 19:55 • 22874 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 61663 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 52594 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 53011 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 48900 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 27385 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 57558 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 42479 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 35009 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Экс-прокурора ГПУ будут судить за ущерб бюджету на 641 млн гривен - САП

Киев • УНН

 • 826 просмотра

САП завершила расследование в отношении бывшего должностного лица ГПУ за пособничество в злоупотреблениях ГФС. Из-за его действий бюджет потерял налоговые взыскания и штрафы.

Экс-прокурора ГПУ будут судить за ущерб бюджету на 641 млн гривен - САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Подозреваемый был разоблачен в содействии одному из руководителей Государственной фискальной службы в злоупотреблениях, которые привели к многомиллионным убыткам бюджета. Следствие установило, что субъект хозяйствования обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов.

Первый заместитель Председателя ГФС, в обязанности которого входило подписание решений по результатам рассмотрения жалоб, в интересах субъекта хозяйствования и при пособничестве подозреваемого не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В последний день срока рассмотрения жалобы прокурор истребовал все материалы проверки жалобщика, что позволило топ-чиновнику фискального органа не принимать решение из-за отсутствия документов

В результате жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет потерял возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн гривен.

Бывшему прокурору объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27 (виды соучастников в преступлении);
    • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

      Санкция последней статьи предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

