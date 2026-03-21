На Прикарпатье незаконно вырубили 200 гектаров леса - дело передали в суд
Киев • УНН
Экс-служащие лесхоза незаконно срубили 13,5 тысяч деревьев в заповеднике без разрешений. Дело в отношении четырех должностных лиц передали в суд для вынесения приговора.
Более 13 тысяч деревьев, более 200 гектаров уничтоженного леса и ущерб государству на более чем 731 млн грн - прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Ивано-Франковской области направили в суд дело о масштабных незаконных рубках на территории НПП "Гуцульщина". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Организовал схему бывший чиновник лесхоза, исполнявший обязанности начальника профильного отдела. К противоправной деятельности он привлек еще трех должностных лиц: председателя комиссии по прекращению предприятия, врио директора и инженера по лесопользованию. Под видом формирования и оздоровления леса они осуществляли незаконную вырубку в пределах природно-заповедного фонда, выдавая лесорубочные билеты без утвержденных лимитов и необходимых разрешений. К реализации схемы также привлекали работников нескольких лесничеств, которых убеждали в законности таких действий
В течение марта–декабря 2022 года оформлено около 50 незаконных лесорубочных билетов, на основании которых вырублено более 13,5 тысячи деревьев.
Четырем бывшим работникам лесного хозяйства инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку леса, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Организатору дополнительно инкриминировано организацию этих преступлений. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
