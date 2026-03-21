$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

На Прикарпатті незаконно вирубали 200 гектарів лісу - справу передали до суду

Київ • УНН

 • 2690 перегляди

Ексслужбовці лісгоспу незаконно зрубали 13,5 тисяч дерев у заповіднику без дозволів. Справу щодо чотирьох посадовців передали до суду для винесення вироку.

На Прикарпатті незаконно вирубали 200 гектарів лісу - справу передали до суду

Понад 13 тисяч дерев, більш як 200 гектарів знищеного лісу та збитки державі на понад 731 млн грн - прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської області скерували до суду справу про масштабні незаконні рубки на території НПП "Гуцульщина". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Організував схему колишній посадовець лісгоспу, який виконував обов’язки начальника профільного відділу. До протиправної діяльності він залучив ще трьох службових осіб: голову комісії з припинення підприємства, т.в.о. директора та інженера з лісокористування. Під виглядом формування та оздоровлення лісу вони здійснювали незаконну вирубку у межах природно-заповідного фонду, видаючи лісорубні квитки без затверджених лімітів і необхідних дозволів. До реалізації схеми також залучали працівників кількох лісництв, яких переконували у законності таких дій

- йдеться в матеріалах слідства.

Упродовж березня–грудня 2022 року оформлено близько 50 незаконних лісорубних квитків, на підставі яких вирубано понад 13,5 тисячі дерев.

Чотирьом колишнім працівникам лісового господарства інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Організатору додатково інкриміновано організацію цих злочинів. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Державний бюджет
Генеральний прокурор (Україна)
Україна