На Прикарпатті незаконно вирубали 200 гектарів лісу - справу передали до суду
Київ • УНН
Ексслужбовці лісгоспу незаконно зрубали 13,5 тисяч дерев у заповіднику без дозволів. Справу щодо чотирьох посадовців передали до суду для винесення вироку.
Понад 13 тисяч дерев, більш як 200 гектарів знищеного лісу та збитки державі на понад 731 млн грн - прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської області скерували до суду справу про масштабні незаконні рубки на території НПП "Гуцульщина". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Організував схему колишній посадовець лісгоспу, який виконував обов’язки начальника профільного відділу. До протиправної діяльності він залучив ще трьох службових осіб: голову комісії з припинення підприємства, т.в.о. директора та інженера з лісокористування. Під виглядом формування та оздоровлення лісу вони здійснювали незаконну вирубку у межах природно-заповідного фонду, видаючи лісорубні квитки без затверджених лімітів і необхідних дозволів. До реалізації схеми також залучали працівників кількох лісництв, яких переконували у законності таких дій
Упродовж березня–грудня 2022 року оформлено близько 50 незаконних лісорубних квитків, на підставі яких вирубано понад 13,5 тисячі дерев.
Чотирьом колишнім працівникам лісового господарства інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Організатору додатково інкриміновано організацію цих злочинів. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Землі на Київщині, пов’язані з Медведчуком і Клименком, повернули у власність держави16.03.26, 13:18 • 3404 перегляди