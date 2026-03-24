Експрокурора ГПУ судитимуть за збитки бюджету на 641 млн гривень - САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Підозрюваного викрили на сприянні одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживаннях, які призвели до багатомільйонних збитків бюджету. Слідство встановило, що суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків.

Перший заступник Голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін. В останній день строку розгляду скарги прокурор витребував усі матеріали перевірки скаржника, що дозволило топчиновнику фіскального органу не приймати рішення через відсутність документів