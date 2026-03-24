Експрокурора ГПУ судитимуть за збитки бюджету на 641 млн гривень - САП
Київ • УНН
САП завершила розслідування щодо колишнього посадовця ГПУ за пособництво у зловживаннях ДФС. Через його дії бюджет втратив податкові стягнення та штрафи.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
Деталі
Підозрюваного викрили на сприянні одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживаннях, які призвели до багатомільйонних збитків бюджету. Слідство встановило, що суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків.
Перший заступник Голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін. В останній день строку розгляду скарги прокурор витребував усі матеріали перевірки скаржника, що дозволило топчиновнику фіскального органу не приймати рішення через відсутність документів
В результаті скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн гривень.
Колишньому прокурору оголошено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27 (види співучасників у злочині);
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим
становищем).
Санкція останньої статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
