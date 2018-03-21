Экс-президента Франции освободили из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Бывшего президента Франции Николя Саркози допросили и освободили из-под стражи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.
Допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году. По завершении допроса политик был освобожден из-под ареста.
Задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился.
Дальнейшую судьбу Саркози в ближайшее время должны решить судьи, занимающиеся его делом.
Саркози занимал пост президента Франции в 2007—2012 годах.
Как сообщал УНН, к допросу Саркози юстицию могли побудить давние утверждение сайта Mediapart.