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Экс-президента Франции освободили из-под стражи

Экс-президента Франции освободили из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Бывшего президента Франции Николя Саркози допросили и освободили из-под стражи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.

Допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году. По завершении допроса политик был освобожден из-под ареста.

Задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился.

Дальнейшую судьбу Саркози в ближайшее время должны решить судьи, занимающиеся его делом.

Саркози занимал пост президента Франции в 2007—2012 годах.

Как сообщал УНН, к допросу Саркози юстицию могли побудить давние утверждение сайта Mediapart.

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