Екс-президента Франції звільнили з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі допитали та звільнили з-під варти. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал BFMTV.
Допит тривав 25 годин і проводився в рамках розслідування можливого незаконного фінансування Лівією президентської кампанії Саркозі в 2007 році. По завершенні допиту політик був звільнений з-під арешту.
Затримання екс-глави держави відбулося 20 березня. Він був поміщений в ході допиту під варту і не мав права залишати будівлю без спеціального дозволу. Проте, з урахуванням того, що він колишній президент Франції, було надано право провести ніч вдома. О 8 годині ранку середи допит продовжився.
Подальшу долю Саркозі найближчим часом повинні вирішити судді, що займаються його справою.
Саркозі займав пост президента Франції в 2007-2012 роках.
Як повідомляв УНН, до допиту Саркозі юстицію могли спонукати давні твердження сайту Mediapart.