Екс-президента Франції звільнили з-під варти

Допит тривав 25 годин і проводився в рамках розслідування можливого незаконного фінансування Лівією президентської кампанії Саркозі в 2007 році. По завершенні допиту політик був звільнений з-під арешту.

Затримання екс-глави держави відбулося 20 березня. Він був поміщений в ході допиту під варту і не мав права залишати будівлю без спеціального дозволу. Проте, з урахуванням того, що він колишній президент Франції, було надано право провести ніч вдома. О 8 годині ранку середи допит продовжився.

Подальшу долю Саркозі найближчим часом повинні вирішити судді, що займаються його справою.

Саркозі займав пост президента Франції в 2007-2012 роках.

Як повідомляв УНН, до допиту Саркозі юстицію могли спонукати давні твердження сайту Mediapart.