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Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу

Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу

Киев  •  УНН

 • 316 просмотра

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78-летнего Билла Клинтона госпитализировали в медицинский центр Джорджтауна из-за высокой температуры и инфекции. Состояние экс-президента США стабильное, угрозы жизни нет.

42-ый президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был госпитализирован с высокой температурой. Из-за инфекции 78-летнего политика доставили в медицинский центр университета Джорджтауна в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, пока речь не идет об угрозе жизни бывшего хозяина Белого дома. По словам представителя Клинтона Анхеля Уреньи, в этой ситуации «нет ничего чрезвычайного», а госпитализация была необходима для проведения обследования и определения средств лечения. 

Экс-президент «находится в хорошем настроении и благодарен за помощь, которую ему оказывает медицинский персонал».

Дополнение

Билл Клинтон возглавлял администрацию США с 1993 по 2001 год. В январе 1994 года Клинтон подписал трёхстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, оставшегося на территории Украины после распада Советского Союза. В том же году Соединенные Штаты Америки стали участниками соответствующего соглашения, которое обязывало рф уважать территориальную целостность Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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