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Колишній президент США Білл Клінтон в інтерв'ю RTÉ висловив співчуття з приводу своєї ролі в переконанні України відмовитися від ядерної зброї у 1994 році.

Клінтон припустив, що росія не вдерлася б в Україну, якби Київ все ще б мав засоби ядерного стримування.

"Я відчуваю особисту провину, тому що я змусив їх [Україну] погодитись відмовитися від своєї ядерної зброї. І ніхто не вірить, що Росія провернула б цей трюк, якби Україна все ще мала свою зброю", - заявив Клінтон.

Доповнення

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами росії Борисом Єльциним та України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на території України після розпаду Радянського Союзу. У тому ж році Сполучені Штати Америки стали учасниками відповідної угоди, яка зобов'язувала рф поважати територіальну цілісність України.

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