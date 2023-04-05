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Билл Клинтон сожалеет, что убеждал Украину отказаться от ядерного оружия

Билл Клинтон сожалеет, что убеждал Украину отказаться от ядерного оружия

Киев • УНН

 • 5671251 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. 42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон выразил сожаление по поводу своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году, передает УНН со ссылкой на RTÉ.

Детали

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью RTÉ выразил сожаление по поводу своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году.

Клинтон предположил, что россия не вторглась бы в Украину, если бы Киев все еще имел средства ядерного сдерживания.

"Я чувствую личную вину, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие", - заявил Клинтон.

Дополнение

В январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами россии Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на территории Украины после распада Советского Союза. В том же году Соединенные Штаты Америки стали участниками соответствующего соглашения, которое обязывало рф уважать территориальную целостность Украины.

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