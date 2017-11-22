Экс-премьер Ливана вернулся в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл в Бейрут впервые после сообщения о своей отставке несколько недель назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Также отмечается, что бывший премьер-министр успел во вторник побывать в Египте и на Кипре, где обсудил с главами этих государств ситуацию в регионе.
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Напомним, Саад Харири объявил о своей отставке 4 ноября во время визита в Саудовскую Аравию. Позже сообщалось, что Эр-Рияд удерживает его в стране насильственно , однако экс-премьер опроверг эту информацию.