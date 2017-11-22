Екс-прем'єр Лівану повернувся в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Колишній прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі прибув до Бейрута вперше після повідомлення про свою відставку кілька тижнів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Також зазначається, що колишній прем'єр-міністр встиг у вівторок побувати в Єгипті і на Кіпрі, де обговорив з главами цих держав ситуацію в регіоні.
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Нагадаємо, Саад Харірі оголосив про свою відставку 4 листопада у час візиту до Саудівської Аравії. Пізніше повідомлялося, що Ер-Ріяд утримує його в країні насильно, однак екс-прем'єр спростував цю інформацію.