Екс-прем'єр Лівану повернувся в країну

Також зазначається, що колишній прем'єр-міністр встиг у вівторок побувати в Єгипті і на Кіпрі, де обговорив з главами цих держав ситуацію в регіоні.

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Нагадаємо, Саад Харірі оголосив про свою відставку 4 листопада у час візиту до Саудівської Аравії. Пізніше повідомлялося, що Ер-Ріяд утримує його в країні насильно, однак екс-прем'єр спростував цю інформацію.