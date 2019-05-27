Экс-чиновника ГПЗКУ оставили под стражей до 12 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня в Соломенском районном суде Киева состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего чиновника ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 12 июля 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"... суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому до 12 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения экс-чиновнику.
Следующее заседание назначено на 10 июля 2019 года.
Напомним, проведенным расследованием установлено, что в течение июля-октября 2014 года обвиняемый и другие должностные лица, за обещанную неправомерную выгоду в сумме 667 тыс. долларов, организовали заключение и исполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО "ГПЗКУ" по заниженным ценам подконтрольным предприятиям. Такие действия привели к нанесению ущерба государственному предприятию в размере более 60 млн долларов.
Экс-чиновнику ПАО "ГПЗКУ" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 УК Украины.