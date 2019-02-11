Півтора мільярди збитку ДПЗКУ: одному з підозрюваних відкрито матеріали

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання 60 млн дол. збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ). 11 лютого 2019 року підозрюваному та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

Так, особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.369, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт для подальшого скерування до суду буде складений після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства.

Так, раніше детективи НАБУ з’ясували, що представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно держкомпанії через низку суб’єктів господарювання, зокрема фіктивних, було поставлено в Саудівську Аравію.

Постачання відбувалось на умовах післяплати. В результаті ДПЗКУ не отримала кошти, зазнавши збитків у розмірі 60 млн дол.

Детективи НАБУ мають докази, що представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, легалізував понад 40,9 млн дол., діючи згідно з вказівками організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини, йдеться у повідомленні.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року. Встановлена причетність до злочину низки осіб, серед яких — голова правління ДПЗКУ.

Так, повідомляється, що дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол. Обвинувальний акт стосовно ще одного обвинуваченого — радника голови правління ПАТ “ДПЗКУ” — в січні 2018 року скеровано до суду.

Ще дві особи оголошено в розшук.

Як повідомляв УНН, минулого року НАБУ оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація” (ДПЗКУ).

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