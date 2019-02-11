Полтора миллиарда убытка ГПЗКУ: одному из подозреваемых открыли материалы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к заданию 60 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ). 11 февраля 2019 года подозреваемому и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
Так, лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.369, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт для дальнейшего направления в суд будет составлен после завершения ознакомления стороны защиты с материалами следствия.
Так, ранее детективы НАБУ выяснили, что представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно госкомпании через ряд субъектов хозяйствования, в частности фиктивных, было поставлено в Саудовскую Аравию.
Поставка происходила на условиях последующей оплаты. В результате ГПЗКУ не получила средства, понеся убытки в размере 60 млн долл.
Детективы НАБУ имеют доказательства, что представитель международного зернотрейдера через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, легализовал более 40,9 млн долл., действуя согласно указаниям организатора схемы, которым оказался гражданин Венгрии, говорится в сообщении.
Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Установлена причастность к преступлению ряда лиц, среди которых - председатель правления ГПЗКУ.
Так, сообщается, что два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. Обвинительный акт в отношении еще одного обвиняемого - советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" - в январе 2018 года направлено в суд.
Еще два человека объявлены в розыск.
Как сообщал УНН, в прошлом году НАБУ объявило в розыск бывшего председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, подозреваемых в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ).