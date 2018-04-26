НАБУ оголосило в розшук екс-голову ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація” (ДПЗКУ), передає УНН з посиланням на НАБУ.
У НАБУ повідомили, що розшукують Вовчука Петра Володимировича, який є громадянином України, уродженцем Львова. Зареєстрований у Києві.
Також Бюро шукає Олексія Федоричева — уродженця Красногорська Російської Федерації, який є громадянином Угорщини і проживає у Монако.
Нагадаємо, 15 грудня 2014 року Міністерство аграрної політики та продовольства звільнило голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука.
Як повідомляв УНН, серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” зазнала збитків на суму понад 60 млн дол., є компанії, контрольовані російським бізнесом.
За даними НАБУ, у 2014 році після призначення на керівні посади до ДПЗКУ службові особи організували групу з метою особистого збагачення. Зокрема, ними була розроблена схема, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.
Міжнародний зернотрейдер продавав його за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних підозрюваним.
Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію. В кінцевому підсумку ПАТ “ДПЗКУ” не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Внаслідок чого ДП зазнало збитків на суму понад 60 млн дол.