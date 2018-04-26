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НАБУ объявило в розыск экс-главу ГПЗКУ

Киев • УНН

 • 20168 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, подозреваемых в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ), передает УНН со ссылкой на НАБУ.

НАБУ объявило в розыск экс-главу ГПЗКУ

В НАБУ сообщили, что разыскивают Вовчука Петра Владимировича, который является гражданином Украины, уроженцем Львова. Зарегистрирован в Киеве.

Также Бюро ищет Алексея Федорычева - уроженца Красногорска Российской Федерации, который является гражданином Венгрии и проживает в Монако.

Напомним, 15 декабря 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия уволило председателя правления ГПЗКУ Петра Вовчука.

Как сообщал УНН, среди структур-участников коррупционной схемы, по которой ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" понесла убытки на сумму более 60 млн долл., есть компании, контролируемые российским бизнесом.

По данным НАБУ, в 2014 году после назначения на руководящие должности в ГПЗКУ должностные лица организовали группу с целью личного обогащения. В частности, ими была разработана схема, по которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутому зернотрейдеру.

Международный зернотрейдер продавал его по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных подозреваемым.

Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие на риск неполучения средств за свою продукцию. В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долл.

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