Екс-посадовця ДПЗКУ залишили під вартою до 12 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні у Солом’янському районному суді Києва відбулось чергове судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього посадовця ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”. Строк тримання під вартою обвинуваченому продовжено до 12 липня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“... суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченому до 12 липня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, суд розглянув та відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу екс-посадовцю.
Наступне засідання призначено на 10 липня 2019 року.
Нагадаємо, проведеним розслідуванням встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року обвинувачений та інші службові особи, за обіцяну неправомірну вигоду в сумі 667 тис. доларів США, організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ “ДПЗКУ” за заниженими цінами підконтрольним підприємствам. Такі дії призвели до завдання збитків державному підприємству у розмірі понад 60 млн доларів.
Екс-посадовцю ПАТ “ДПЗКУ” інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України.