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Экс-чиновник Днепропетровской ОГА и предприниматель нанесли государству более 1 млн грн убытков

Экс-чиновник Днепропетровской ОГА и предприниматель нанесли государству более 1 млн грн убытков

Киев • УНН

 • 5581 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего директора департамента Днепропетровской ОГА и директора предприятия, которые подозреваются в нанесении государству ущерба на сумму более 1 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что на протяжении 2014 года бывший директор департамента и директор общества с ограниченной ответственностью составили и подписали заведомо ложные акты выполненных работ о якобы хранении партии учебников количеством более 360 000 экземпляров для учебных заведений области, хотя на самом деле книги в общество на хранение не поступали.

За фактически не оказанные услуги по хранению книжного фонда предприятию безосновательно перечислено более 1 млн грн бюджетных средств. По факту дела открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 УК Украины).

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Экс-директору департамента облгосадминистрации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 1 300 000 грн. Директор общества с ограниченной ответственностью, сотрудничает со следствием, находится под домашним арестом.

Досудебное расследование продолжается.

 

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