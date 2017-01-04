Екс-посадовець Дніпропетровської ОДА та підприємець нанесли державі понад 1 млн грн збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно колишнього директора департаменту Дніпропетровської ОДА та директора підприємства, які підозрюються у нанесенні державі збитків на суму понад 1 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що упродовж 2014 року колишній директор департаменту та директор товариства з обмеженою відповідальністю склали та підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт про нібито зберігання партії підручників кількістю понад 360 тисяч примірників для навчальних закладів області, хоча насправді книжки до товариства на зберігання не надходили.
За фактично не надані послуги зі зберігання книжкового фонду підприємству безпідставно перераховано понад 1 млн грн бюджетних коштів. За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України).
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Екс-директору департаменту облдержадміністрації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 1 300 000 грн. Директор товариства з обмеженою відповідальністю,який співпрацює зі слідством, знаходиться під домашнім арештом.\
Досудове розслідування триває.